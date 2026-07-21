$!Aseguran droga, celular y objetos prohibidos durante revisión en el penal de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal de custodia penitenciaria, realizaron este martes una revisión al interior del Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, donde localizaron diversos objetos prohibidos.

El operativo se efectuó en uno de los módulos del complejo penitenciario y contó con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyos elementos establecieron seguridad en el perímetro del inmueble para permitir el desarrollo de las acciones preventivas.