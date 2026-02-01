$!Aseguran droga, teléfonos y una consola de videojuego tras revisión en el Centro Penal de Aguaruto

Autoridades aseguraron dosis de droga, teléfonos celulares, una consola de videojuegos y más objetos prohibidos tras una revisión en el Centro Penal de Aguaruto, ubicado en la capital sinaloense.

Según un comunicado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) y custodios ingresaron a dos de los módulos del reclusorio para realizar la inspección. En tanto, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se encargaron de vigilar el perímetro.