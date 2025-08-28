$!Aseguran droga y municiones en operativos del Ejército en Guamúchil y Rosario

CULIACÁN. _ En dos hechos distintos registrados en los municipios de Salvador Alvarado y Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y cargadores durante operativos de seguridad realizados en coordinación con autoridades federales y estatales.
El primer aseguramiento tuvo lugar en Guamúchil, cabecera de Salvador Alvarado, donde elementos militares detectaron a un motociclista que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia. El sujeto aceleró la marcha y arrojó una mochila negra al suelo antes de alejarse. Al inspeccionar el contenido, los efectivos localizaron 40 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana, así como 25 cigarros presuntamente elaborados con la misma sustancia.
En un segundo hecho, ocurrido en las inmediaciones de la cabecera municipal de Rosario, personal del Ejército Mexicano que realizaba reconocimientos terrestres observó a un hombre con mochila, quien huyó al detectar la presencia militar, internándose en la maleza. Aunque no fue detenido, los soldados hallaron la mochila abandonada, en cuyo interior había 28 cartuchos calibre 7.62x39 mm, dos cargadores, 51 dosis de polvo blanco con características de cocaína y 24 dosis de una sustancia granulada, presumiblemente metanfetamina.
Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento a los hechos.
Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.