$!Aseguran droga y municiones en operativos del Ejército en Guamúchil y Rosario

CULIACÁN. _ En dos hechos distintos registrados en los municipios de Salvador Alvarado y Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y cargadores durante operativos de seguridad realizados en coordinación con autoridades federales y estatales.

El primer aseguramiento tuvo lugar en Guamúchil, cabecera de Salvador Alvarado, donde elementos militares detectaron a un motociclista que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia. El sujeto aceleró la marcha y arrojó una mochila negra al suelo antes de alejarse. Al inspeccionar el contenido, los efectivos localizaron 40 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana, así como 25 cigarros presuntamente elaborados con la misma sustancia.