$!Aseguran drogas y miles de litros de químicos en Culiacán durante cateo federal

CULIACÁN. _ Más de tres mil kilos, así como miles de litros de sustancias químicas no identificadas, fueron asegurados en Culiacán durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Ejército Mexicano.
De acuerdo con la información dada a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la intervención de las fuerzas federales se realizó el lunes 28 de septiembre. Sin embargo, en la ficha oficial las autoridades omitieron precisar el sector o la colonia de la capital sinaloense donde se llevó a cabo la inspección del inmueble.
Dentro de la propiedad, las fuerzas de seguridad localizaron e incautaron dos kilos de metanfetamina, mil 705 kilos y 15 mil 670 litros de un compuesto desconocido, además de 54 cartuchos útiles y dos cargadores para arma de fuego.
El material confiscado fue entregado al Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades no reportaron la detención de personas durante las acciones operativas.