$!Aseguran drogas y sustancias químicas tras operativos en Culiacán y Cosalá

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, así como de la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional efectuaron varias acciones operativas en los municipios de Culiacán y Cosalá, donde se aseguró droga y sustancias químicas. En la capital sinaloense, “derivado de trabajos de inteligencia”, se localizó un vehículo con 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina.

Según lo indicó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado, el valor de la droga asegurada sería de 246 millones de pesos. También en Culiacán, los agentes de seguridad inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina, donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, además de 3 mil 400 litros y mil kilos de sustancias químicas, “lo que representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos”. Asimismo, en Cosalá, “con tareas de investigación”, se ubicó un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron mil 550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos.