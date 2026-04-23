$!Aseguran drones y explosivos en campamentos clandestinos de Escuinapa

ESCUINAPA. _ En acciones distintas realizadas en este municipio, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitaron campamentos clandestinos y aseguraron armas, equipo táctico, mil 500 cartuchos, una camioneta blindada, explosivos improvisados y un dron industrial.
De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, las intervenciones se realizaron como parte de recorridos de vigilancia, aunque no se precisaron detalles sobre la ubicación exacta o si hubo personas detenidas durante los despliegues.
En una primera intervención, personal del Ejército Mexicano localizó material bélico consistente en tres armas largas, 27 cargadores y mil 500 cartuchos útiles. En el sitio también se hallaron dos cascos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, una fornitura y tres mochilas tácticas.
Por su parte, efectivos de la Marina localizaron e inhabilitaron cinco campamentos utilizados presuntamente por grupos delictivos como puntos de observación. En estas instalaciones se aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, equipo táctico diverso, una camioneta con blindaje artesanal y un dron de uso industrial.
Todo el equipo, los vehículos y el armamento incautado fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.