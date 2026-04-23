$!Aseguran drones y explosivos en campamentos clandestinos de Escuinapa

ESCUINAPA. _ En acciones distintas realizadas en este municipio, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitaron campamentos clandestinos y aseguraron armas, equipo táctico, mil 500 cartuchos, una camioneta blindada, explosivos improvisados y un dron industrial.

De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, las intervenciones se realizaron como parte de recorridos de vigilancia, aunque no se precisaron detalles sobre la ubicación exacta o si hubo personas detenidas durante los despliegues.