$!Aseguran en Choix laboratorio clandestino con más de una tonelada de metanfetaminas en operativo de Semar y FGR

En una serie de acciones coordinadas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Choix, en la zona serrana de Sinaloa.

El operativo, que forma parte de al menos tres intervenciones federales en la demarcación, resultó en el aseguramiento de mil 425 kilos de metanfetaminas y 600 litros de precursores químicos, además de un reactor y equipo diverso.

El hallazgo del centro de procesamiento de drogas ocurrió en el poblado Puerto La Judía. De acuerdo con información proporcionada en un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, esta afectación económica al crimen organizado asciende a 480.5 millones de pesos.