Aseguran en Culiacán camioneta con mil 320 kilos de metanfetamina

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron una camioneta de redilas con mil 320 kilos de metanfetamina en Culiacán, informaron autoridades corporativas a través de un reporte que omitió precisar el lugar y la forma en que ocurrió el hallazgo.

De acuerdo con la versión oficial, las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes preventivos en el municipio cuando detectaron el vehículo cargado con la sustancia ilícita. Sin embargo, el informe omitió aclarar las condiciones en que se ubicó la camioneta, el punto exacto de la intervención y si hubo personas detenidas durante el operativo.

La unidad motriz y la droga incautada fueron traslados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), representación social que iniciará las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta sobre el hecho.