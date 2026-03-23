Seguridad
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Droga en ruta

Aseguran en Escuinapa 20 kilos de metanfetamina en autobús; mujer llevaba droga en su maleta

En acciones distintas en el municipio de Escuinapa, fuerzas federales detuvieron a una mujer con 20 kilos de presunta metanfetamina y aseguraron más de mil cartuchos útiles
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/03/2026 12:47
23/03/2026 12:47

ESCUINAPA. _ En dos intervenciones distintas realizadas en este municipio por el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se derivó en la detención de una mujer y el aseguramiento de sustancias ilícitas, así como de un arsenal de municiones.

A través un escueto comunicado, las autoridades federales informaron que, durante un punto de revisión a un autobús de pasajeros, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR detectaron equipaje que contenía 20 kilogramos de una sustancia con las características de la metanfetamina. En el sitio, se procedió a la detención de una mujer que transportaba dicho material.

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En un hecho diferente, también en Escuinapa, elementos militares localizaron y pusieron bajo resguardo 11 cargadores y mil 400 cartuchos útiles.

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Tanto la persona detenida como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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