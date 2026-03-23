$!Aseguran en Escuinapa 20 kilos de metanfetamina en autobús; mujer llevaba droga en su maleta

ESCUINAPA. _ En dos intervenciones distintas realizadas en este municipio por el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se derivó en la detención de una mujer y el aseguramiento de sustancias ilícitas, así como de un arsenal de municiones.

A través un escueto comunicado, las autoridades federales informaron que, durante un punto de revisión a un autobús de pasajeros, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR detectaron equipaje que contenía 20 kilogramos de una sustancia con las características de la metanfetamina. En el sitio, se procedió a la detención de una mujer que transportaba dicho material.