$!Aseguran en Mazatlán más de 35 mil cigarrillos y 790 bolsas de golosinas con marihuana

MAZATLÁN. _ En cinco acciones diferentes implementadas en el municipio de Mazatlán, autoridades federales y estatales aseguraron armas, drogas, equipo de radiocomunicación y material táctico, además de localizar e inhabilitar tres campamentos clandestinos. En una primera acción, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva catearon un inmueble, donde aseguraron 35 mil 726 cigarrillos, 790 bolsas con golosinas y botanas de marihuana, 2 mil 300 envolturas con papel de tabaco, 300 vapeadores, mil 250 bolsas de frituras, cuatro cargadores, 20 cartuchos y un chaleco de camuflaje.

En otra ejecución de una orden de cateo, realizada en el poblado Veranos, también en Mazatlán, agentes federales y estatales aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 68 cartuchos.

En un tercer despliegue, elementos de la SSPC y la FGR localizaron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos. En el lugar aseguraron una camioneta blindada, un arma de fuego, 16 cargadores, 475 cartuchos, cuatro chalecos con placas balísticas, dos repetidoras de radiofrecuencia, dos antenas para radio, 11 paneles solares y 16 acumuladores.

En otra acción, agentes de la SSPC y la FGR detuvieron a una persona, a quien le aseguraron una motocicleta con reporte de robo, un arma de fuego, un cargador, 17 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y dos equipos telefónicos. Por último, sin precisar la ubicación, elementos de la SSPC y la FGR localizaron un invernadero donde aseguraron un kilo de marihuana, 50 charolas de plástico, 10 extensiones de luz, un tanque de gas, un garrafón de fertilizante y una máquina para empacar al vacío.

Los operativos fueron reportados mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, pero el informe oficial no detalla cuándo ni dónde fueron realizadas varias de las acciones, tampoco precisa la identidad de la persona detenida ni ofrece información sobre las circunstancias en que fueron localizados los campamentos clandestinos, el invernadero y el resto de los objetos asegurados.