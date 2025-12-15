$!Aseguran en Navolato tres camionetas y un automóvil con reporte de robo

Según un comunicado, fue en la sindicatura de Villa Benito Juárez donde elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional decomisaron las cuatro unidades.

Tras labores realizadas en el marco de la “Operación Interinstitucional para Inhibir y Recuperar Vehículos Robados”, autoridades localizaron y aseguraron tres camionetas y un automóvil, todos con reporte de robo vigente, en el municipio de Navolato.

Se trata de un Toyota Tacoma, un Toyota Yaris, un Toyota Hilux y un Ford Super Duty. La información de cada unidad fue verificada en la Plataforma México y se corroboró que contaban con reporte de robo.

Todos los automotores fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y los trámites para devolverlos a sus dueños.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.