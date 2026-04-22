Aseguran en Rosario un vehículo abandonado, presuntamente de constructor desaparecido en Escuinapa

EL ROSARIO._ El reporte de una camioneta abandonada movilizó este miércoles a elementos del Ejército en la cabecera municipal de Rosario.
El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Miguel Alemán, de la colonia Presidente, frente a un campo deportivo.
Momentos más tarde fue cerrada la vialidad tras reportarse de manera extraoficial que la unidad podría pertenecer a Leopoldo Arroyo Guerrero, de 74 años, un conocido constructor desaparecido en Escuinapa.
Arroyo Guerrero se reportó como desaparecido desde el pasado 15 de abril en la carretera México 15.
Elementos de Ejército Mexicano arribaron y aseguraron el sitio, ante el reporte también de que en la camioneta se encontraba una persona sin vida.
Asimismo, se informó que acudieron elementos de la Fiscalía General de Sinaloa en busca de indicios para fincar la debida responsabilidad, quienes ordenaron a la grúa de guardia remover la unidad.