Aseguran en Rosario un vehículo abandonado, presuntamente de constructor desaparecido en Escuinapa

EL ROSARIO._ El reporte de una camioneta abandonada movilizó este miércoles a elementos del Ejército en la cabecera municipal de Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Miguel Alemán, de la colonia Presidente, frente a un campo deportivo.

Momentos más tarde fue cerrada la vialidad tras reportarse de manera extraoficial que la unidad podría pertenecer a Leopoldo Arroyo Guerrero, de 74 años, un conocido constructor desaparecido en Escuinapa.