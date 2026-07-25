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Aseguran en sierra de Concordia dos vehículos con blindaje artesanal

Además, el Grupo Interinstitucional informó que aseguraron una ametralladora calibre .50
Noroeste/Redacción
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25/07/2026 10:43
25/07/2026 10:43

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron en Concordia una ametralladora y dos vehículos con blindaje artesanal.

Al realizar reconocimientos terrestres sobre la carretera federal, en el tramo que conduce de la comunidad de Santa Lucía a La Guayabera, el personal militar detectó el desplazamiento de vehículos con características inusuales, por lo que se implementó un operativo de búsqueda, localizando en el poblado de Pánuco lo siguiente:

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• 1 ametralladora Browning calibre .50.

• 1 vehículo tipo Ford F-150, color beige con patrón de camuflaje, con blindaje artesanal y torreta, el cual presentaba neumáticos dañados y el motor encendido.

• 1 camioneta RAM, color blanco, con blindaje artesanal y estructura tubular en la caja de carga, misma que fue localizada en proceso de incendio.

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Ante estos hechos, las unidades y el arma fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones para fortalecer la seguridad y la paz en Sinaloa. Asimismo, se invita a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 9-1-1 para reportar cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.

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