$!Aseguran en sierra de Concordia dos vehículos con blindaje artesanal

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron en Concordia una ametralladora y dos vehículos con blindaje artesanal.

Al realizar reconocimientos terrestres sobre la carretera federal, en el tramo que conduce de la comunidad de Santa Lucía a La Guayabera, el personal militar detectó el desplazamiento de vehículos con características inusuales, por lo que se implementó un operativo de búsqueda, localizando en el poblado de Pánuco lo siguiente: