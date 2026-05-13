$!Aseguran en Sinaloa 450 explosivos, 350 decomisados en El Zapote, Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano localizaron y decomisaron 450 artefactos explosivos, 100 de ellos habilitados para lanzar desde drones, tras diversos operativos en Sinaloa.
El comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México señala de manera separada el aseguramiento de 100 explosivos para drones, sin mencionar el punto del incauto, a cargo de la Marina.
Además de estos explosivos, fueron incautados cinco iniciadores, 963 cartuchos, 21 ponchallantas, cinco pares de botas y ropa táctica.
En una segunda acción, en el poblado El Zapote del municipio de Mazatlán, el Ejército Mexicano decomisó otros 350 explosivos improvisados, así como tres armas largas, 15 cargadores, 3 mil 25 cartuchos y tres chalecos tácticos.
Los informes de autoridades no reportan detenciones durante las acciones.