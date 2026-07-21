Aseguran en Sonora 3 toneladas de metanfetamina

Elementos de seguridad federales aseguraron en Sonora 3 toneladas de metanfetamina que estaban ocultas en costales donde se transportaba alimento para animales.

En una publicación en redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el resultado del operativo.

Destacó que el resultado se obtuvo tras labores de inteligencia e investigación entre la SSPC y la Fiscalía General de la República.

Con estas acciones, destacó, además de impedir que la droga llegue a las calles, también se limita el ingreso de recursos económicos a las organizaciones criminales.

“Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina”, anunció.

“Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, añadió.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha detallado del operativo implementado para detectar este cargamento de drogas.