Aseguran en Sonora cargamento de metanfetamina que salió de Culiacán

El Gobierno federal reporta que el operativo se realizó en San Luis Río Colorado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/01/2026 06:53
15/01/2026 06:53

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 212 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, en Sonora.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en sus redes sociales que la droga había salido de Culiacán y tenía como destino Mexicali.

Esta droga, explicó tenía el propósito de ser vendidas en millones de dosis.

García Harfuch informó que también en Sinaloa, el Ejército Mexicano inhabilitó laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina.

En las acciones se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas para la elaboración de estupefacientes sintéticos.

