$!Aseguran en Tonalá, Chiapas, vehículo con más de 800 kilos de cocaína

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, aseguraron en Tonalá, Chiapas, un vehículo donde transportaban presunta droga.

En un comunicado, expuso que el resultado se derivó de operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia, para combatir a grupos delictivos generadores de violencia.

Dicha acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante recorridos de vigilancia, en el municipio de Tonalá, Chiapas, localizó un vehículo doble cabina, aparentemente abandonado y al efectuar una inspección preventiva, se localizaron 44 costales que contenían diversos paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.