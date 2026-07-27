$!Aseguran en Tonalá, Chiapas, vehículo con más de 800 kilos de cocaína

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, aseguraron en Tonalá, Chiapas, un vehículo donde transportaban presunta droga.
En un comunicado, expuso que el resultado se derivó de operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia, para combatir a grupos delictivos generadores de violencia.
Dicha acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante recorridos de vigilancia, en el municipio de Tonalá, Chiapas, localizó un vehículo doble cabina, aparentemente abandonado y al efectuar una inspección preventiva, se localizaron 44 costales que contenían diversos paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.
Derivado de lo anterior, explicó, el vehículo junto con los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes, a fin de determinar el peso ministerial de la presunta droga asegurada.
Destacó que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina expuso que en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, refrenda su compromiso de actuar de manera coordinada para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, así como para preservar la paz y la seguridad de la población.