$!Aseguran equipo táctico y municiones durante patrullajes en Siqueros, en Mazatlán

Corporaciones de seguridad pública y militares aseguraron diverso equipo táctico y municiones de arma de fuego, tras ser halladas durante recorridos preventivos en la comunidad de Siqueros, municipio de Mazatlán.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) junto con militares, desplegaron trabajos de reconocimiento, y entre la maleza detectaron el material ilícito.
El incauto total fue de 18 cargadores y 540 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros, cinco chalecos tácticos, 10 placas balísticas y un casco Kevlar
Lo anterior, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.