$!Aseguran explosivo improvisado y unidad con blindaje artesanal en Rosario

ROSARIO. _ En dos acciones distintas realizadas en el municipio de Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un artefacto explosivo y dos vehículos, uno de los cuales presentaba blindaje artesanal.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el primer aseguramiento ocurrió durante labores de reconocimiento en el poblado El Chilillo. En este sitio, el personal militar observó una camioneta cuyo conductor evadió a la autoridad y abandonó la unidad metros adelante. Al inspeccionar el vehículo, que no cuenta con reporte de robo, localizaron una mochila con un artefacto explosivo improvisado.
En una segunda intervención en el poblado Buenavista, los militares ubicaron un vehículo con blindaje artesanal en proceso de modificación. Las autoridades señalaron que la unidad presuntamente sería utilizada por integrantes de grupos delictivos, por lo que procedieron a su aseguramiento e inhabilitación.
Tras los hechos, se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. El artefacto explosivo será destruido por especialistas para eliminar riesgos a la población.
En estas acciones participaron en coordinación la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva.