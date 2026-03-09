$!Aseguran explosivo improvisado y unidad con blindaje artesanal en Rosario

ROSARIO. _ En dos acciones distintas realizadas en el municipio de Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un artefacto explosivo y dos vehículos, uno de los cuales presentaba blindaje artesanal.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el primer aseguramiento ocurrió durante labores de reconocimiento en el poblado El Chilillo. En este sitio, el personal militar observó una camioneta cuyo conductor evadió a la autoridad y abandonó la unidad metros adelante. Al inspeccionar el vehículo, que no cuenta con reporte de robo, localizaron una mochila con un artefacto explosivo improvisado.