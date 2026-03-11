$!Aseguran explosivos improvisados y armamento en San Marcos, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un arsenal compuesto por 19 artefactos explosivos improvisados, armamento y equipo táctico fue localizado y asegurado por fuerzas federales en el poblado de San Marcos, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con un reporte emitido por el Gabinete de Seguridad, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes ubicaron el material bélico durante labores de vigilancia en la zona.

El inventario de lo decomisado incluye un arma larga, 390 cartuchos de diversos calibres, 13 cargadores para armas de fuego y un chaleco balístico. Además, destaca el hallazgo de los 19 dispositivos explosivos de fabricación artesanal.