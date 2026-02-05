$!Aseguran explosivos y 10 campamentos clandestinos tras operativos en Concordia, Sinaloa

CONCORDIA. _ Personal de la Secretaría de Marina Armada de México localizó y desmanteló 10 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos en la zona serrana de Concordia, donde además se aseguró un artefacto explosivo, municiones y equipo táctico.

Las acciones se derivaron de recorridos aéreos y terrestres realizados en las inmediaciones de los poblados El Verde y Los Naranjos. Según el reporte oficial de la Cuarta Región Naval, estas labores forman parte de los operativos desplegados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para la localización de 10 mineros cuya privación de la libertad fue reportada previamente.