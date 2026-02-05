$!Aseguran explosivos y 10 campamentos clandestinos tras operativos en Concordia, Sinaloa

CONCORDIA. _ Personal de la Secretaría de Marina Armada de México localizó y desmanteló 10 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos en la zona serrana de Concordia, donde además se aseguró un artefacto explosivo, municiones y equipo táctico.
Las acciones se derivaron de recorridos aéreos y terrestres realizados en las inmediaciones de los poblados El Verde y Los Naranjos. Según el reporte oficial de la Cuarta Región Naval, estas labores forman parte de los operativos desplegados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para la localización de 10 mineros cuya privación de la libertad fue reportada previamente.
En las cercanías de El Verde, los elementos navales detectaron y aseguraron mil 600 cartuchos de diversos calibres, 46 cargadores, cuatro chalecos tácticos, un casco balístico y un artefacto explosivo de fabricación artesanal. Este último objeto fue destruido en el sitio por especialistas para evitar riesgos a la población civil.
Posteriormente, en el área de Los Naranjos, las fuerzas federales ubicaron 10 campamentos clandestinos. De acuerdo con la institución, estas estructuras eran empleadas como refugios temporales por civiles armados. Tras el hallazgo, se procedió a la inhabilitación de los espacios.
Todo el material bélico fue entregado a las autoridades federales para la integración de las investigaciones correspondientes. Durante las intervenciones no se reportaron personas detenidas ni enfrentamientos.