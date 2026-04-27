$!Aseguran explosivos y arsenal en operativos militares al sur de Sinaloa

CULIACÁN. _ En una serie de despliegues operativos realizados en los municipios de Concordia, Rosario, San Ignacio y Elota, elementos de las fuerzas armadas lograron el aseguramiento de un vehículo, miles de cartuchos útiles, armas largas y decenas de artefactos explosivos de fabricación casera. De acuerdo con la información oficial, en Concordia se localizó un vehículo con reporte de robo que contenía cartuchos y tres dispositivos explosivos improvisados.

Por su parte, en el municipio de Rosario, el personal de la Marina aseguró cuatro armas largas y más de 600 cartuchos, además de equipo táctico consistente en chalecos y placas balísticas. La mayor concentración de explosivos se detectó en San Ignacio, donde las tropas hallaron 69 artefactos ocultos entre la vegetación.

Finalmente, en las inmediaciones de Cruz de Elota, el aseguramiento incluyó seis armas largas, 49 granadas y más de 7 mil cartuchos de diversos calibres.