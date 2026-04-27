Seguridad
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Operativos militares

Aseguran explosivos y arsenal en operativos militares al sur de Sinaloa

Elementos del Ejército y Marina incautaron más de 70 explosivos caseros, armas y miles de municiones en Concordia, Rosario, San Ignacio y Elota tras patrullajes de vigilancia; no hubo personas detenidas en las acciones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
27/04/2026 12:41
27/04/2026 12:41

CULIACÁN. _ En una serie de despliegues operativos realizados en los municipios de Concordia, Rosario, San Ignacio y Elota, elementos de las fuerzas armadas lograron el aseguramiento de un vehículo, miles de cartuchos útiles, armas largas y decenas de artefactos explosivos de fabricación casera.

De acuerdo con la información oficial, en Concordia se localizó un vehículo con reporte de robo que contenía cartuchos y tres dispositivos explosivos improvisados.

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Por su parte, en el municipio de Rosario, el personal de la Marina aseguró cuatro armas largas y más de 600 cartuchos, además de equipo táctico consistente en chalecos y placas balísticas.

La mayor concentración de explosivos se detectó en San Ignacio, donde las tropas hallaron 69 artefactos ocultos entre la vegetación.

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Finalmente, en las inmediaciones de Cruz de Elota, el aseguramiento incluyó seis armas largas, 49 granadas y más de 7 mil cartuchos de diversos calibres.

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En ninguna de las acciones mencionadas se reportó la detención de personas vinculadas a los hechos, por lo que el material fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades federales para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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