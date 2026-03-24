$!Aseguran explosivos y droga en operativos federales en Mazatlán y Rosario

MAZATLÁN. _ Autoridades federales reportaron el aseguramiento de artefactos explosivos improvisados, dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico tras desplegar dos operativos en los municipios de Mazatlán y Rosario, en el sur de Sinaloa.

Los resultados de estas intervenciones fueron difundidos mediante un comunicado del Gabinete de Seguridad, el cual omitió detalles técnicos sobre la ejecución de las acciones en campo.

En una primera incursión en el poblado de Los Copales, municipio de Mazatlán, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hallaron bultos ocultos entre la maleza. Tras la inspección, se contabilizaron ocho artefactos explosivos de fabricación casera, 6.5 kilogramos de marihuana, además de cargadores, cartuchos y cuatro chalecos tácticos.