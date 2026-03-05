Seguridad
Aseguran explosivos y lanzagranadas en Culiacán y Badiraguato

En intervenciones distintas en la zona centro y serrana de la entidad, el Ejército Mexicano incautó 40 artefactos de fabricación casera, armas largas y cerca de 500 cartuchos útiles
A través de operativos desplegados en las zonas rurales de Culiacán y Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de artefactos explosivos artesanales, un lanzagranadas y cientos de municiones, informaron las autoridades federales.

En una primera intervención en la comunidad de La Mesa de la Palma, en el municipio de Badiraguato, el personal militar localizó y resguardó 40 artefactos explosivos de fabricación improvisada.

De manera simultánea, en las inmediaciones del ejido Los Llanos, perteneciente a la capital sinaloense, los efectivos aseguraron un lanzagranadas, un arma larga, cinco granadas adicionales y un total de 477 cartuchos útiles.

Aunque el Gabinete de Seguridad confirmó el saldo de las operaciones mediante un reporte conjunto, la información oficial no precisa detalles sobre la mecánica de los hechos ni confirma la detención de personas relacionadas con estos hallazgos.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar las investigaciones correspondientes por delitos federales.

