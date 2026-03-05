$!Aseguran explosivos y lanzagranadas en Culiacán y Badiraguato

A través de operativos desplegados en las zonas rurales de Culiacán y Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de artefactos explosivos artesanales, un lanzagranadas y cientos de municiones, informaron las autoridades federales.

En una primera intervención en la comunidad de La Mesa de la Palma, en el municipio de Badiraguato, el personal militar localizó y resguardó 40 artefactos explosivos de fabricación improvisada.