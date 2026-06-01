Seguridad
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Incautan droga

Aseguran fentanilo y metanfetamina en inmueble de Salvador Alvarado

Elementos del Ejército Mexicano incautaron 114 kilos de metanfetamina y 24 de fentanilo, además de goma de opio, cocaína y marihuana tras ejecutar una orden de cateo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
01/06/2026 12:23
01/06/2026 12:23

SALVADOR ALVARADO. _ Un cargamento que sumaba más de 190 kilogramos de diferentes drogas, entre ellas metanfetamina y fentanilo, fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano durante el cateo a un inmueble ubicado en este municipio.

De acuerdo con los reportes sobre el operativo militar, el personal federal localizó en el sitio un total de 114 kilogramos de metanfetamina, 24 kilogramos de fentanilo y 50 kilogramos de goma de opio.

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En la inspección también se encontraron diversas dosis de cocaína, cinco kilogramos de marihuana y 125 cartuchos útiles de diversos calibres.

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La inspección del inmueble permitió descubrir que las sustancias ilícitas se encontraban ocultas en el interior de cajas de cartón y contenedores de plástico, según quedó registrado en las evidencias fotográficas difundidas sobre la intervención.

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Todo el material decomisado y la propiedad quedaron a disposición de las autoridades federales para el inicio de las indagatorias correspondientes.

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