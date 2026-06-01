$!Aseguran fentanilo y metanfetamina en inmueble de Salvador Alvarado

SALVADOR ALVARADO. _ Un cargamento que sumaba más de 190 kilogramos de diferentes drogas, entre ellas metanfetamina y fentanilo, fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano durante el cateo a un inmueble ubicado en este municipio.

De acuerdo con los reportes sobre el operativo militar, el personal federal localizó en el sitio un total de 114 kilogramos de metanfetamina, 24 kilogramos de fentanilo y 50 kilogramos de goma de opio.