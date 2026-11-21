Elementos federales aseguraron una camioneta blindada que presuntamente fue utilizada para trasladar a civiles armados que resultaron heridos durante los enfrentamientos de la noche del viernes en Guasave.

La unidad, una Chevrolet blindada y aparentemente acondicionada para portar armamento de alto poder fue decomisada luego del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

El despliegue de seguridad se registró este sábado frente al Centro Médico de Guasave, ubicado en la colonia Del Bosque, donde fue asegurada la camioneta Chevrolet de color blanco, con blindaje en la carrocería y los cristales, los cuales presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.