Elementos federales aseguraron una camioneta blindada que presuntamente fue utilizada para trasladar a civiles armados que resultaron heridos durante los enfrentamientos de la noche del viernes en Guasave.
La unidad, una Chevrolet blindada y aparentemente acondicionada para portar armamento de alto poder fue decomisada luego del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.
El despliegue de seguridad se registró este sábado frente al Centro Médico de Guasave, ubicado en la colonia Del Bosque, donde fue asegurada la camioneta Chevrolet de color blanco, con blindaje en la carrocería y los cristales, los cuales presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
En el operativo de inspección se localizó equipo táctico y casquillos de grueso calibre.
Según muestra un video que circuló desde la noche del mismo viernes, civiles armados, vestidos con equipo táctico y con heridas de bala, habrían llegado en esa unidad al establecimiento para recibir atención médica.
En otro video se observa a un hombre armado que amenaza al personal de la unidad médica, advirtiéndoles que no se comuniquen con las autoridades.
En el lugar se desplegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano.
Entre el personal participante se encontraban integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como Murciélagos, en unidades de la Policía Estatal Preventiva identificadas con los distintivos del GOES.