Aseguran fusil Barrett, más de 2 mil 600 cartuchos y equipo táctico en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un fusil Barrett, un arma larga, cargadores, 2 mil 632 cartuchos útiles y equipo táctico en el municipio de Mazatlán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El aseguramiento fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto de las autoridades federales; sin embargo, no se precisaron las circunstancias en las que se desarrolló la acción ni el sitio exacto donde ocurrió.

El informe oficial tampoco detalla si el decomiso fue resultado de un operativo previo, un recorrido de vigilancia o una denuncia, ni reporta personas detenidas en relación con los hechos.

En la única fotografía difundida por las autoridades se observa a elementos de la Guardia Nacional resguardando el armamento y las municiones en lo que aparenta ser el porche de un inmueble, presuntamente ubicado en una comunidad rural del municipio.

El armamento, los cartuchos, los cargadores y el equipo táctico quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.