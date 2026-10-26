$!Aseguran granadas artesanales, armas y un vehículo en Mazatlán y El Fuerte

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona y aseguraron 11 granadas artesanales, un arma de fuego larga, ocho cargadores, una fornitura y un chaleco balístico en Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención y el aseguramiento del material bélico, aunque omitió aportar detalles sobre la ubicación exacta o las circunstancias en que se llevó a cabo el despliegue de las fuerzas federales.