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Operativos federales

Aseguran granadas artesanales, armas y un vehículo en Mazatlán y El Fuerte

Fuerzas federales detuvieron a una persona y aseguraron 11 granadas artesanales en Mazatlán, así como armas y un vehículo en la comunidad de Los Hornillos en El Fuerte
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/10/2026 12:06
26/10/2026 12:06

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona y aseguraron 11 granadas artesanales, un arma de fuego larga, ocho cargadores, una fornitura y un chaleco balístico en Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención y el aseguramiento del material bélico, aunque omitió aportar detalles sobre la ubicación exacta o las circunstancias en que se llevó a cabo el despliegue de las fuerzas federales.

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En un hecho distinto, registrado en la localidad de Los Hornillos, municipio de El Fuerte, personal de la Guardia Nacional aseguró dos armas de fuego, un cargador, 74 cartuchos y un vehículo.

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La persona detenida, junto con las armas, los explosivos, las municiones y la unidad motriz asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación para el deslinde de responsabilidades y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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