$!Aseguran granadas artesanales, armas y un vehículo en Mazatlán y El Fuerte

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona y aseguraron 11 granadas artesanales, un arma de fuego larga, ocho cargadores, una fornitura y un chaleco balístico en Mazatlán.
El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención y el aseguramiento del material bélico, aunque omitió aportar detalles sobre la ubicación exacta o las circunstancias en que se llevó a cabo el despliegue de las fuerzas federales.
En un hecho distinto, registrado en la localidad de Los Hornillos, municipio de El Fuerte, personal de la Guardia Nacional aseguró dos armas de fuego, un cargador, 74 cartuchos y un vehículo.
La persona detenida, junto con las armas, los explosivos, las municiones y la unidad motriz asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación para el deslinde de responsabilidades y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.