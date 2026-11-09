Seguridad
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Criptominería ilegal

Aseguran granja clandestina de criptomonedas en Culiacán

Fuerzas federales y estatales incautaron 130 equipos informáticos de minería digital, un transformador eléctrico de alta capacidad, dos transformadores tipo pedestal, un sistema de circuito cerrado de televisión y cuatro cámaras de videovigilancia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 15:45
09/11/2026 15:45

CULIACÁN. _ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva culminó con la localización y aseguramiento de una infraestructura clandestina dedicada a la minería de criptomonedas en Culiacán.

En la intervención, el personal castrense y los agentes estatales detectaron una conexión irregular a la red eléctrica e incautaron 130 equipos informáticos de procesamiento digital, un transformador eléctrico de alta capacidad, dos transformadores tipo pedestal, un sistema de circuito cerrado de televisión y cuatro cámaras de videovigilancia.

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A pesar del impacto de la incautación, en la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se omitió detallar la ubicación exacta del inmueble intervenido o el sector donde operaba el centro informático clandestino.

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La totalidad del equipo tecnológico, el armamento y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes por los delitos que resulten.

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