$!Aseguran granja clandestina de criptomonedas en Culiacán

CULIACÁN. _ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva culminó con la localización y aseguramiento de una infraestructura clandestina dedicada a la minería de criptomonedas en Culiacán.
En la intervención, el personal castrense y los agentes estatales detectaron una conexión irregular a la red eléctrica e incautaron 130 equipos informáticos de procesamiento digital, un transformador eléctrico de alta capacidad, dos transformadores tipo pedestal, un sistema de circuito cerrado de televisión y cuatro cámaras de videovigilancia.
A pesar del impacto de la incautación, en la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se omitió detallar la ubicación exacta del inmueble intervenido o el sector donde operaba el centro informático clandestino.
La totalidad del equipo tecnológico, el armamento y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes por los delitos que resulten.