$!Aseguran granja clandestina de criptomonedas en Culiacán

CULIACÁN. _ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva culminó con la localización y aseguramiento de una infraestructura clandestina dedicada a la minería de criptomonedas en Culiacán.

En la intervención, el personal castrense y los agentes estatales detectaron una conexión irregular a la red eléctrica e incautaron 130 equipos informáticos de procesamiento digital, un transformador eléctrico de alta capacidad, dos transformadores tipo pedestal, un sistema de circuito cerrado de televisión y cuatro cámaras de videovigilancia.