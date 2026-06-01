$!Aseguran Guardia Nacional y Ejército arsenal en Escuinapa y San Ignacio

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano incautaron un arsenal que incluía seis armas largas, 50 cargadores, mil 550 cartuchos de diversos calibres y dos chalecos tácticos durante despliegues desplegados en los municipios de Escuinapa y San Ignacio.

De acuerdo con un reporte emitido por el gabinete de seguridad del Gobierno de México, las acciones de aseguramiento se concentraron de manera específica en las inmediaciones de los poblados de Tecualilla y Jinetes.

Las corporaciones federales que coordinaron las tareas no brindaron mayores detalles sobre el origen o la operatividad de los despliegues tácticos. Asimismo, el saldo oficial de las intervenciones de seguridad pública no contempla el reporte de personas detenidas en ninguno de los dos puntos geográficos.