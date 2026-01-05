$!Aseguran inmueble con droga y vehículos en Culiacán

CULIACÁN._ En una acción conjunta, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la capital del estado, donde se localizaron sustancias ilícitas y diversos bienes relacionados con actividades delictivas.
De acuerdo con reportes oficiales, el despliegue de las fuerzas de seguridad se derivó de una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un predio que, según el material gráfico disponible, funcionaba aparentemente para labores agrícolas. Tras el resguardo preventivo del sitio por sospechas de irregularidades, las autoridades ingresaron para registrar el lugar.
En el sitio fueron localizadas dosis de droga, dinero en efectivo, además de camiones, tractocamiones y tráileres. Hasta el momento, el comunicado emitido por la SSPC no precisa la ubicación exacta del inmueble ni confirma si hubo personas puestas a disposición de la autoridad correspondiente durante estas acciones.