$!Aseguran inmueble con droga y vehículos en Culiacán

CULIACÁN._ En una acción conjunta, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la capital del estado, donde se localizaron sustancias ilícitas y diversos bienes relacionados con actividades delictivas.

De acuerdo con reportes oficiales, el despliegue de las fuerzas de seguridad se derivó de una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un predio que, según el material gráfico disponible, funcionaba aparentemente para labores agrícolas. Tras el resguardo preventivo del sitio por sospechas de irregularidades, las autoridades ingresaron para registrar el lugar.