$!Aseguran inmueble con explosivo en Navolato

NAVOLATO._ Personal del Ejército Mexicano neutralizó un artefacto explosivo improvisado (AEI), aseguró un inmueble y un vehículo pesado en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, luego de atender un reporte sobre la localización de material peligroso en la zona.

La acción militar se concentró en la colonia Tierra y Libertad, donde las tropas intervinieron un domicilio que, según la información, operaba como salón de eventos y que en su fachada presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Dentro de la propiedad, el personal castrense incautó el explosivo de fabricación artesanal, así como un vehículo pesado tipo góndola, marca Internacional.

El artefacto fue destruido de manera controlada e inmediata por la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército, con lo que se eliminó el riesgo para los habitantes de la colonia.