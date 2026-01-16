$!Aseguran laboratorio clandestino y dosis de droga en Culiacán

En un operativo conjunto, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un inmueble utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de sustancias sintéticas en esta ciudad.
Durante el aseguramiento, las fuerzas federales incautaron dosis de cocaína, 17 kilogramos de metanfetamina, 16 kilogramos de marihuana y 220 litros de precursores químicos. Asimismo, en el sitio fueron halladas dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades estatales, el valor comercial de la sustancia asegurada se estima en 207.9 millones de pesos.
La intervención fue reportada a través de un comunicado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Sin embargo, el documento oficial no precisa la ubicación exacta del inmueble ni aclara si el despliegue derivó de una orden de cateo. Tampoco se informó sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos.
Todo el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.