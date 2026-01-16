$!Aseguran laboratorio clandestino y dosis de droga en Culiacán

En un operativo conjunto, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un inmueble utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de sustancias sintéticas en esta ciudad.

Durante el aseguramiento, las fuerzas federales incautaron dosis de cocaína, 17 kilogramos de metanfetamina, 16 kilogramos de marihuana y 220 litros de precursores químicos. Asimismo, en el sitio fueron halladas dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles.