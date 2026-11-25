CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en la Colonia Ampliación El Barrio, en esta ciudad.

De acuerdo con información oficial de las autoridades federales, la afectación económica a la delincuencia organizada derivada de este aseguramiento asciende a mil 214 millones de pesos.