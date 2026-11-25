CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en la Colonia Ampliación El Barrio, en esta ciudad.
De acuerdo con información oficial de las autoridades federales, la afectación económica a la delincuencia organizada derivada de este aseguramiento asciende a mil 214 millones de pesos.
En el lugar fueron localizados 34 recipientes con diversas sustancias químicas y mil pastillas de fentanilo.
Asimismo, las fuerzas federales incautaron equipo utilizado para la fabricación de droga sintética, consistente en tres contenedores de aluminio tipo reactor, cinco contenedores tipo matraz de bola, una batidora mecánica, una máquina evaporadora y una máquina de vacío.
Durante el operativo también se aseguró un arma de fuego, tres cargadores, 57 cartuchos y un vehículo.
Tanto el inmueble como los precursores químicos, el equipo de laboratorio y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.