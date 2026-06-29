$!Aseguran laboratorios clandestinos de metanfetamina en Cosalá

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración con material diverso y sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas en diversas comunidades del municipio de Cosalá.

Los aseguramientos se registraron durante recorridos de vigilancia efectuados en las localidades de Los Cedritos, El Cajón de las Minas, El Vertedor, Pueblo de Alaya, El Rincón de la Lagunita, El Molinito y El Sabino.