Seguridad
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Operativos militares

Aseguran laboratorios clandestinos de metanfetamina en Cosalá

Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 10 áreas de concentración de insumos químicos para la elaboración de drogas sintéticas en diversos poblados de Cosalá, representando un impacto económico de 45 millones de pesos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/06/2026 11:13
29/06/2026 11:13

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración con material diverso y sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas en diversas comunidades del municipio de Cosalá.

Los aseguramientos se registraron durante recorridos de vigilancia efectuados en las localidades de Los Cedritos, El Cajón de las Minas, El Vertedor, Pueblo de Alaya, El Rincón de la Lagunita, El Molinito y El Sabino.

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En los sitios intervenidos, el personal militar incautó un reactor de síntesis orgánica, tres condensadores, dos centrifugadoras, así como 2 mil 199 litros y 160 kilogramos de sustancias químicas que se utilizan para la elaboración de metanfetamina.

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De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el desmantelamiento de estos laboratorios clandestinos e infraestructura representa una afectación económica de 45 millones de pesos para la delincuencia organizada.

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Las acciones operativas forman parte de las tareas encaminadas a combatir la producción y el tráfico de sustancias ilícitas en la región. Durante el despliegue no se reportó la detención de personas.

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Todo el material y los componentes químicos asegurados por los elementos federales fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para la integración de la investigación.

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