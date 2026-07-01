$!Aseguran lanzagranadas, fusiles y autos robados en comunidad de Lomas de Monterrey, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron cinco armas largas, un lanzagranadas, seis granadas, más de 3 mil 400 cartuchos útiles, 40 cargadores y dos vehículos con reporte de robo durante un operativo realizado en la comunidad de Lomas de Monterrey, en el municipio de Mazatlán.
De acuerdo con la información oficial, durante recorridos terrestres de reconocimiento, los elementos localizaron una camioneta Jeep Wrangler modelo 2024 y una Mazda CX-50 modelo 2025 abandonadas a un costado de un canal.
Al verificar los números de identificación, ambas unidades resultaron con reporte de robo. Durante la inspección de los vehículos, los agentes encontraron armamento, municiones y equipo táctico.
Entre lo asegurado se encuentran un fusil Barrett calibre .50, un fusil AK-47 calibre 7.62×39 milímetros, un fusil M16 calibre .308, dos escopetas calibre 12, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, seis granadas calibre 40 milímetros, 2 mil 870 cartuchos calibre 7.62 milímetros, 490 cartuchos calibre 5.56 milímetros, 36 cartuchos calibre .50, 20 cartuchos calibre 12 y 40 cargadores de distintos calibres.
El aseguramiento se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.
Todo el material asegurado, junto con los dos vehículos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.