$!Aseguran lanzagranadas, fusiles y autos robados en comunidad de Lomas de Monterrey, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron cinco armas largas, un lanzagranadas, seis granadas, más de 3 mil 400 cartuchos útiles, 40 cargadores y dos vehículos con reporte de robo durante un operativo realizado en la comunidad de Lomas de Monterrey, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la información oficial, durante recorridos terrestres de reconocimiento, los elementos localizaron una camioneta Jeep Wrangler modelo 2024 y una Mazda CX-50 modelo 2025 abandonadas a un costado de un canal.