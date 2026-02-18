$!Aseguran más de 100 explosivos en Sinaloa durante operativos en una semana

CULIACÁN. _ Durante la semana del 9 al 15 de febrero, diferentes operativos y acciones de seguridad resultaron en el aseguramiento de 116 artefactos explosivos improvisados en distintos puntos de Sinaloa.

El informe, proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), indica que, además, se incautaron 8 granadas, las cuales fueron inhabilitadas por una célula especializada.

Como parte de estas acciones, las corporaciones detuvieron a 45 personas vinculadas a diversos hechos delictivos.

Entre los resultados semanales, las autoridades reportaron el aseguramiento de 108 vehículos con reporte de robo, 28 unidades derivadas de hechos de alto impacto, así como 60 motocicletas decomisadas.