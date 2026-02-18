$!Aseguran más de 100 explosivos en Sinaloa durante operativos en una semana

CULIACÁN. _ Durante la semana del 9 al 15 de febrero, diferentes operativos y acciones de seguridad resultaron en el aseguramiento de 116 artefactos explosivos improvisados en distintos puntos de Sinaloa.
El informe, proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), indica que, además, se incautaron 8 granadas, las cuales fueron inhabilitadas por una célula especializada.
Como parte de estas acciones, las corporaciones detuvieron a 45 personas vinculadas a diversos hechos delictivos.
Entre los resultados semanales, las autoridades reportaron el aseguramiento de 108 vehículos con reporte de robo, 28 unidades derivadas de hechos de alto impacto, así como 60 motocicletas decomisadas.
Por otro lado, la SSPE informó sobre el aseguramiento y destrucción de 23 toneladas de sustancias y precursores químicos, además de 775 kilos de metanfetaminas, 245 kilos de marihuana, 207 plantíos de marihuana y 6 plantíos de amapola.
En cuanto al arsenal asegurado, las instituciones recolectaron 49 armas de fuego y 14,991 municiones.
Finalmente, el informe semanal incluye el aseguramiento de un inmueble, 6 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular y la ejecución de 11 órdenes técnicas de investigación por parte de la autoridad.