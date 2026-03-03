Aseguran más de 100 mil pastillas de fentanilo durante operativos en Culiacán

Aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo fueron aseguradas por elementos de seguridad pública, durante operativos desplegados en Culiacán, informaron autoridades.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que, dentro de los resultados, también se decomisó una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Según el informe oficial, mientras elementos de seguridad recorrían de manera preventiva la carretera Culiacán-Mazatlán, vieron a una persona en motocicleta que huyó de ellos, abandonó la unidad, una bolsa y se fugó entre parcelas agrícolas.

De acuerdo con el Estado Mexicano, dicho incauto estuvo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, las instituciones partícipes no detallaron en dicho comunicado la forma o sector de la capital en que se hallaron las dosis de droga.

En la imagen difundida por las corporaciones, pudo apreciarse bolsas llenas con pastillas, dentro de lo que pareciera ser una bolsa con cierre de color negra.