$!Aseguran más de 175 kilos de cristal en la carretera Rosario-Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante recorridos de vigilancia y prevención sobre la carretera Rosario-Mazatlán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, realizaron el hallazgo de más de 175 kilogramos de presunta metanfetamina y 30 kilogramos de probable marihuana.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los agentes detectaron sobre la cinta asfáltica diversos objetos de acero conocidos como “ponchallantas”, lo que motivó la detención del convoy policial para realizar una inspección a pie en la zona.