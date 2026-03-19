$!Aseguran más de 175 kilos de cristal en la carretera Rosario-Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante recorridos de vigilancia y prevención sobre la carretera Rosario-Mazatlán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, realizaron el hallazgo de más de 175 kilogramos de presunta metanfetamina y 30 kilogramos de probable marihuana.
El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los agentes detectaron sobre la cinta asfáltica diversos objetos de acero conocidos como “ponchallantas”, lo que motivó la detención del convoy policial para realizar una inspección a pie en la zona.
En las inmediaciones de un puente, el personal del GOES localizó cajas de cartón, costales y bolsas que se encontraban en estado de abandono. Al realizar la revisión de los paquetes, se contabilizaron 175.3 kilogramos de una sustancia sólida con las características propias del cristal, distribuida en tres costales, una bolsa negra y tres cajas de cartón.
Asimismo, los elementos estatales aseguraron una maleta y una bolsa de plástico que contenían un total de 30 kilogramos de hierba seca, presuntamente marihuana.
Tanto las sustancias como los artefactos metálicos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia de los indicios.