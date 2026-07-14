$!Aseguran más de 2 mil litros de químicos para drogas en Cosalá

COSALÁ._ Elementos del Ejército Mexicano incautaron 2 mil 350 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, luego de localizar e inhabilitar tres áreas de concentración de materiales en la zona rural de este municipio.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad federal, los operativos se realizaron en las inmediaciones de los poblados de Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas en la región.