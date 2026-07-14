Seguridad
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Drogas sintéticas

Aseguran más de 2 mil litros de químicos para drogas en Cosalá

El Ejército Mexicano inhabilitó tres áreas de concentración en comunidades rurales de Cosalá, donde incautó 2 mil 350 litros de sustancias químicas, lo que representa un impacto financiero de 45 millones de pesos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/07/2026 12:07
14/07/2026 12:07

COSALÁ._ Elementos del Ejército Mexicano incautaron 2 mil 350 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, luego de localizar e inhabilitar tres áreas de concentración de materiales en la zona rural de este municipio.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad federal, los operativos se realizaron en las inmediaciones de los poblados de Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas en la región.

$!Aseguran más de 2 mil litros de químicos para drogas en Cosalá

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 45 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. Sin embargo, el informe oficial conjunto no ofreció mayores detalles sobre el despliegue militar.

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