$!Aseguran más de 2 mil productos con mariguana y 35 mil cigarrillos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Más de 2 mil productos elaborados con mariguana, entre frituras, golosinas y chocolates, así como más de 35 mil cigarrillos, fueron asegurados durante un operativo realizado en un inmueble del Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.

Las comandancias de la Tercera Región Militar y Novena Zona Militar informaron que el aseguramiento se realizó el 1 de octubre, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.