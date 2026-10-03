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Drogas

Aseguran más de 2 mil productos con mariguana y 35 mil cigarrillos en Mazatlán

El operativo se realizó en un inmueble de Real del Valle, donde también fueron decomisados cargadores electrónicos, cargadores y cartuchos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/10/2026 22:07
03/10/2026 22:07

MAZATLÁN._ Más de 2 mil productos elaborados con mariguana, entre frituras, golosinas y chocolates, así como más de 35 mil cigarrillos, fueron asegurados durante un operativo realizado en un inmueble del Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.

Las comandancias de la Tercera Región Militar y Novena Zona Militar informaron que el aseguramiento se realizó el 1 de octubre, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.

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Durante la intervención fue asegurado un inmueble, así como mil 250 bolsas de frituras con mariguana, 330 bolsas de golosinas con mariguana y 460 barras de chocolate con mariguana.

También fueron decomisados 35 mil 726 cigarrillos en diversas presentaciones, 300 cargadores electrónicos, 4 cargadores y 80 cartuchos.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes.

Las autoridades militares señalaron que, durante la presente administración, se han asegurado 122 mil 37 cargadores, 4 millones 957 mil 650 cartuchos y 133 mil 655 kilogramos de mariguana.

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