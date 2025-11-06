$!Aseguran más de 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína frente a las costas de Michoacán.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la acción se realizó durante recorridos de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar. En la operación participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, que inicialmente ubicaron una carga con 47 bultos que contenían mil 354 kilogramos de presunta cocaína. Posteriormente, se detectó una segunda carga de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos del mismo alcaloide.