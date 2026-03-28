$!Aseguran más de 300 explosivos en presunto campamento criminal en Badiraguato

Autoridades localizaron y aseguraron 347 artefactos explosivos improvisados, en un presunto campamento de la delincuencia organizada, en el municipio de Badiraguato.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) precisó que el hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la comunidad La Tuna, en la zona serrana badiraguatense.
Personal militar que desarrolló reconocimientos por tierra, encontraron el asentamiento, en donde se ubicaron diversos contenedores de plástico que almacenaban dichos explosivos.
En total, fueron 347 objetos decomisados y destruidos por parte de una célula especializada del Ejército Mexicano.
De los hechos, se procedió a dar vista a la Fiscalía General de la República para las indagatorias que marca la ley.