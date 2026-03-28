$!Aseguran más de 300 explosivos en presunto campamento criminal en Badiraguato

Autoridades localizaron y aseguraron 347 artefactos explosivos improvisados, en un presunto campamento de la delincuencia organizada, en el municipio de Badiraguato.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) precisó que el hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la comunidad La Tuna, en la zona serrana badiraguatense.