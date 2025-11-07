$!Aseguran más de 4 mil cartuchos, fusiles y chalecos tácticos en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Más de cuatro mil cartuchos, fusiles y equipo táctico fueron asegurados por personal del Ejército Mexicano durante recorridos de vigilancia en San Ignacio.
Aunque las autoridades federales no detallaron el sitio exacto del aseguramiento, el reporte oficial indica que militares localizaron cuatro mil 813 cartuchos útiles, tres armas largas, 58 cargadores y cinco chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno, durante patrullajes realizados sobre un camino de terracería.
El material bélico fue asegurado por el personal castrense y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes y el resguardo del armamento.
Las autoridades informaron que el decomiso forma parte de los operativos de seguridad desplegados en la región por fuerzas federales.