$!Aseguran más de 55 mil litros de metanfetamina en Culiacán

Tras un cateo realizado en un inmueble del municipio de Culiacán, autoridades federales aseguraron más de 55 mil litros y 2 mil 720 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, así como un montacargas.

La información fue divulgada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. No obstante, las autoridades federales no ofrecieron detalles sobre la ubicación precisa del sitio donde se realizó el operativo ni confirmaron si hubo personas arrestadas.