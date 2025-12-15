$!Aseguran más de 55 mil litros de metanfetamina en Culiacán

Tras un cateo realizado en un inmueble del municipio de Culiacán, autoridades federales aseguraron más de 55 mil litros y 2 mil 720 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, así como un montacargas.
La información fue divulgada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. No obstante, las autoridades federales no ofrecieron detalles sobre la ubicación precisa del sitio donde se realizó el operativo ni confirmaron si hubo personas arrestadas.
Fueron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con el apoyo de personal militar para resguardar el perímetro, cumplimentaron la orden de cateo.
En el sitio, que operaba como un laboratorio clandestino de producción de drogas, fueron asegurados varios tambos y bidones de plástico con químicos. Las autoridades no especificaron la cantidad exacta de los recipientes ni el tipo de sustancias químicas precursoras que contenían.
El montacargas fue incautado por presuntamente ser utilizado en el transporte del material ilícito. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de las carpetas de investigación.