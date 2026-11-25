CULIACÁN._ Más de seis toneladas de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas y ocho cartuchos fueron asegurados durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un inmueble del poblado El Diez, al sur de Culiacán.

De acuerdo con información difundida por las autoridades federales, durante la diligencia se aseguraron 6 mil 300 kilogramos de cloruro de amonio, 200 kilogramos de urea, siete kilogramos de ácido ascórbico y ocho cartuchos.