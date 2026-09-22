$!Aseguran más de 600 dosis de droga y celulares durante revisión en penal de Culiacán

CULIACÁN. _Tras realizar una inspección en uno de los módulos del Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, autoridades aseguraron más de 600 dosis de droga, además de teléfonos celulares, equipo de comunicación y otros objetos prohibidos.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal participaron en la revisión realizada al interior del centro penitenciario.

Durante la inspección fueron localizadas 490 dosis de cocaína y 124 de marihuana, así como cuatro objetos punzocortantes, seis teléfonos celulares, 12 cargadores para celular, un equipo de radiocomunicación, cuatro cables USB, 33 chips para teléfono y un módem para internet.