$!Aseguran más de 600 kg de metanfetamina en operativo de la Marina en Mazatlán

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas que eran transportadas en un tractocamión con un doble fondo.
La información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta en la red social X.
Hasta el momento no se han revelado más detalles del operativo, sin embargo, de acuerdo con la SSPC, el decomiso evitó que más de 15 millones de dosis de narcóticos llegaran a las calles.