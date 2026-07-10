$!Aseguran más de 7 mil cartuchos ocultos en tractocamión de paquetería; hay un detenido en Chihuahua

CHIHUAHUA. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a una persona que transportaba 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego ocultos entre la carga de un tractocamión de una empresa de paquetería, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades federales, el aseguramiento forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las vías de comunicación del país.