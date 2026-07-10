$!Aseguran más de 7 mil cartuchos ocultos en tractocamión de paquetería; hay un detenido en Chihuahua

CHIHUAHUA. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a una persona que transportaba 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego ocultos entre la carga de un tractocamión de una empresa de paquetería, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con las autoridades federales, el aseguramiento forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las vías de comunicación del país.
La detención se realizó durante recorridos de inspección, seguridad y vigilancia sobre la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez, donde los agentes marcaron el alto al conductor del tractocamión para efectuar una revisión preventiva.
Al inspeccionar la carga, los elementos localizaron 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego ocultos en diversas cajas, por lo que el conductor fue detenido en el lugar.
Tras su captura, al hombre le fueron informados sus derechos constitucionales y, junto con los cartuchos, la mira telescópica y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.
Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.