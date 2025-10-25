Aseguran más de 7 mil litros de sustancia ilícita en un área de concentración localizada en Culiacán

CULIACÁN._ Más de 7 mil litros de diferentes tipos de sustancias ilícitas fueron asegurados tras la localización de un área de concentración del poblado Corral Viejo, en el municipio de Culiacán.

Las labores de aseguramiento fueron llevadas a cabo por elementos del Ejército Mexicano en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

También trabajaron en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), a través de la Policía Estatal Preventiva.

Según un comunicado de la SSPE, fue al realizar trabajos de reconocimientos terrestres en la comunidad ya mencionada cuando el personal militar localizó el área clandestina para asegurar lo siguiente:

- 19 tambos de 200 litros conteniendo 3,800 litros de alcohol.

- 4 tambos de 200 litros conteniendo 800 litros de acetona.

- 20 bidones de 50 litros conteniendo 1,000 litros de tolueno.

- 15 bidones de 50 litros conteniendo 750 litros de acetona.

- 15 bidones de 50 litros conteniendo 375 litros de thinner.

- 14 bidones de 50 litros conteniendo 700 litros de ácido sulfúrico.

- 30 bidones y 3 tambos vacíos.

En total, se aseguraron al menos 7 mil 450 litros de sustancia ilícita. Todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes.